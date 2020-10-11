11.10.2020 (19:15)

Команда СШОР ЦСКА – победители юниорского чемпионата России по баскетболу

Накануне в Воронеже завершился финальный этап Первенства России среди юношей 2007 года рождения по баскетболу.

Воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва Центрального спортивного клуба Армии по баскетболу одержали уверенную победу в турнире, пройдя его без поражений. Большую часть матчей армейцы заканчивали с превосходством в 30 очков!

В финале армейские баскетболисты встретились с командой СШОР №1 Адмиралтейского района из Санкт-Петербурга. Лидируя на протяжении всей игры, воспитанники ЦСКА добились почти двукратного перевеса – 74:42.

В матче за третье место спортсмены СШОР №49 «Тринта» им. Ю.Я. Равинского (Москва) обыграли команду СШОР №71 «Тимирязевская» (Москва) со счетом 45:36.

По итогам соревнования самым ценным игроком турнира был признан защитник армейской команды Денис Клуббе. Также в символическую пятерку сильнейших вошел и атакующий защитник сборной ЦСКА Илья Ермаков.

Как отметил старший тренер СШОР ЦСКА по баскетболу Вячеслав Федорченко, что на протяжении всего турнира команда жила единым целым и жила одной целью – победить.

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