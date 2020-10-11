11.10.2020 (19:10)

Армейские самбистки завоевали три награды на Кубке России в Кстово

В Академии спорта в городе Кстово (Нижегородская область) завершился Кубок России по самбо, принесший спортсменкам Центрального спортивного клуба Армии две серебряные и одну бронзовую награды.

В первый соревновательный день Кубка России по самбо среди женщин армейская спортсменка Валентина Остапец, выступающая в весовой категории до 65 кг, показала второй результат. В финале наша спортсменка уступила Валерии Ломакиной. На третью ступень пьедестала почета поднялись Ирина Терещенко и Светлана Бурцева.

Еще одна армейская самбистка Ольга Захарцова завоевала «серебро» Кубка России в весовой категории до 72 кг, уступив в финале Екатерине Мытаревой. Обладательницами бронзовых наград стали Екатерина Дорошенко и Олеся Посылкина.

Спортсменка ЦСКА Татьяна Казенюк стала на Кубке России третьей в весовой категории до 59 кг, разделив «бронзу» с Викторией Остер. Первенствовала в данном весе Диана Рябова, одолевшая в финале Надежду Ромашкову.

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