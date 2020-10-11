Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.10.2020 (19:10)

Армейские самбистки завоевали три награды на Кубке России в Кстово

В Академии спорта в городе Кстово (Нижегородская область) завершился Кубок России по самбо, принесший спортсменкам Центрального спортивного клуба Армии две серебряные и одну бронзовую награды.

В первый соревновательный день Кубка России по самбо среди женщин армейская спортсменка Валентина Остапец, выступающая в весовой категории до 65 кг, показала второй результат. В финале наша спортсменка уступила Валерии Ломакиной. На третью ступень пьедестала почета поднялись Ирина Терещенко и Светлана Бурцева.

Еще одна армейская самбистка Ольга Захарцова завоевала «серебро» Кубка России в весовой категории до 72 кг, уступив в финале Екатерине Мытаревой. Обладательницами бронзовых наград стали Екатерина Дорошенко и Олеся Посылкина.

Спортсменка ЦСКА Татьяна Казенюк стала на Кубке России третьей в весовой категории до 59 кг, разделив «бронзу» с Викторией Остер. Первенствовала в данном весе Диана Рябова, одолевшая в финале Надежду Ромашкову.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Спортцентр ЦСКА в Екатеринбурге провел турнир по спортивному ориентированию
Рядовые спортивных рот ЦСКА завоевали девять наград на Первенстве России U23 по академической гребле
Армейцы завоевали шесть наград на чемпионате и Первенстве России по дуатлону в Казани
Армейские спортсмены завоевали 4 награды на международном турнире по стрельбе из лука

Метки:
ЦСКА , Панков
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false