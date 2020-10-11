11.10.2020 (19:05)

Спортцентр ЦСКА в Екатеринбурге провел турнир по спортивному ориентированию

На лыжной базе спортцентра (г. Екатеринбург) самарского филиала ЦСКА прошли финальные соревнования по спортивному ориентированию по программе VII Всероссийской летней Универсиады-2020.

Официальная церемония открытия Универсиады состоялась на стадионе Уральского федерального университета (УрФУ). В торжественном открытии серии спортивных турниров принял участие заместитель начальника самарского филиала ЦСКА (по спортивной работе) Евгений Ищенко. От имени начальника армейского Клуба полковника Артема Громова он приветствовал участников и организаторов соревнований:

На протяжении четырех дней 187 спортсменов состязались в дисциплинах спортивного ориентирования «Кросс-классика», в «Кросс-классика» общий старт, в «Кросс-лонг», в «Кросс-эстафета – 3 человека» на армейской базе в живописном уголке столицы Урала.

У девушек в эстафете первое место, добавив главным конкуренткам лишь 3 секунды , заняла тройка спортсменок Красноярского государственного педагогического университета (КГПУ). Вторыми финишировала команда из Красноярска (СФУ). Третье место заняла сборная Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ).

У мужчин борьба была не менее напряженной. Выиграла команда ЮУрФУ. На 8 секунд отстала тройка атлетов Московского государственного технического университета (МГТУ), а «бронзу» получила сборная Санкт-Петербургского госуниверситета аэрокосмического приборостроения (ГУАП).

По итогам финальных соревнований общекомандные места распределись так:

- 1-е место - команда ЮуРгу, г. Челябинск (1076 очков);

- 2-е место - команда МГТУ, г. Москва (757 очков);

- 3-е место - команда СФУ, г. Красноярск (596 очков).

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