11.10.2020 (19:05)
Спортцентр ЦСКА в Екатеринбурге провел турнир по спортивному ориентированию
На лыжной базе спортцентра (г. Екатеринбург) самарского филиала ЦСКА прошли финальные соревнования по спортивному ориентированию по программе VII Всероссийской летней Универсиады-2020.
Официальная церемония открытия Универсиады состоялась на стадионе Уральского федерального университета (УрФУ). В торжественном открытии серии спортивных турниров принял участие заместитель начальника самарского филиала ЦСКА (по спортивной работе) Евгений Ищенко. От имени начальника армейского Клуба полковника Артема Громова он приветствовал участников и организаторов соревнований:
На протяжении четырех дней 187 спортсменов состязались в дисциплинах спортивного ориентирования «Кросс-классика», в «Кросс-классика» общий старт, в «Кросс-лонг», в «Кросс-эстафета – 3 человека» на армейской базе в живописном уголке столицы Урала.
У девушек в эстафете первое место, добавив главным конкуренткам лишь 3 секунды , заняла тройка спортсменок Красноярского государственного педагогического университета (КГПУ). Вторыми финишировала команда из Красноярска (СФУ). Третье место заняла сборная Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ).
У мужчин борьба была не менее напряженной. Выиграла команда ЮУрФУ. На 8 секунд отстала тройка атлетов Московского государственного технического университета (МГТУ), а «бронзу» получила сборная Санкт-Петербургского госуниверситета аэрокосмического приборостроения (ГУАП).
По итогам финальных соревнований общекомандные места распределись так:
- 1-е место - команда ЮуРгу, г. Челябинск (1076 очков);
- 2-е место - команда МГТУ, г. Москва (757 очков);
- 3-е место - команда СФУ, г. Красноярск (596 очков).