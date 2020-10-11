11.10.2020 (18:25)
КВЦ «Патриот» переходит на «цифру»
Конгрессно-выставочный центр «Патриот» реализует специальный проект по цифровизации выставочных пространств (павильонов и открытых площадок) с целью создания постоянно действующего цифрового ресурса, позволяющего потенциальным организаторам и заказчикам мероприятий в онлайн-режиме увидеть, а также подобрать и смоделировать место расположения и проведения своего события или мероприятия.
Эта уникальная платформа позволит организаторам, застройщикам и участникам мероприятий в виртуальном и цифровом пространствах планировать и взаимодействовать с объектами центра:
просматривать характеристики и перемещаться между и внутри объектов в 3D-режиме;
моделировать планы застройки, визуально просматривать технические характеристики и возможности площадки;
осуществлять оцифровку любых элементов экспозиции;
визуализировать брендирование площадки под мероприятия;
формировать типовую застройку на выставочных площадях без использования стороннего программного обеспечения.
Для функциональности и оценки эффективности программной платформы, а также для получения обратной связи от потенциальных организаторов и участников конгрессно-выставочных мероприятий произведена оцифровка объектов Конгрессно-выставочного центра «Патриот»:
центральный выставочный комплекс,
выставочные павильоны,
входные группы,
переговорные комнаты,
конференц-залы в выставочных павильонах,
технический слой с инженерными коммуникациями,
технические помещения.
В ходе подготовки к Международному военно-техническому форуму «Армия-2020» была создана и апробирована демонстрационная версия цифровой интерактивной модели Павильона «С» для виртуальной застройки экспонентами.