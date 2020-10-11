11.10.2020 (18:25)

КВЦ «Патриот» переходит на «цифру»

Конгрессно-выставочный центр «Патриот» реализует специальный проект по цифровизации выставочных пространств (павильонов и открытых площадок) с целью создания постоянно действующего цифрового ресурса, позволяющего потенциальным организаторам и заказчикам мероприятий в онлайн-режиме увидеть, а также подобрать и смоделировать место расположения и проведения своего события или мероприятия.

Эта уникальная платформа позволит организаторам, застройщикам и участникам мероприятий в виртуальном и цифровом пространствах планировать и взаимодействовать с объектами центра:

просматривать характеристики и перемещаться между и внутри объектов в 3D-режиме;

моделировать планы застройки, визуально просматривать технические характеристики и возможности площадки;

осуществлять оцифровку любых элементов экспозиции;

визуализировать брендирование площадки под мероприятия;

формировать типовую застройку на выставочных площадях без использования стороннего программного обеспечения.

Для функциональности и оценки эффективности программной платформы, а также для получения обратной связи от потенциальных организаторов и участников конгрессно-выставочных мероприятий произведена оцифровка объектов Конгрессно-выставочного центра «Патриот»:

центральный выставочный комплекс,

выставочные павильоны,

входные группы,

переговорные комнаты,

конференц-залы в выставочных павильонах,

технический слой с инженерными коммуникациями,

технические помещения.

В ходе подготовки к Международному военно-техническому форуму «Армия-2020» была создана и апробирована демонстрационная версия цифровой интерактивной модели Павильона «С» для виртуальной застройки экспонентами.

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