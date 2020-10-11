11.10.2020 (16:35)

Командующий ВДВ подвел итоги контрольной проверки Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков подвел итоги комплексной контрольной проверки Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения.

В соответствии с расписанием 100% личного состава воинских частей и подразделений, были оценены по результатам контрольных занятий по стрельбе, выполнению нормативов по тактической, технической и специальной подготовке.

В ходе проведения занятий управление гвардейского соединения и командиры десантно-штурмовых полков сдало экзамен по лично командующему ВДВ огневой подготовке на БМД-2 и БМД-4м на полигоне «Струги Красные».

По результатам сдачи контрольной проверки генерал-полковник Андрей Сердюков отметил лучших военнослужащих, показавших наиболее высокие результаты за период обучения. Из рук командующего ВДВ почетные грамоты получили командир ремонтной роты гвардии капитан Евгений Иванов, командир батареи гвардии капитан Алексей Шерешков, командир орудия гвардии сержант Александр Филатов, командир десантно-штурмового батальона гвардии майор Александр Досягаев и командир взвода гвардии лейтенант Дмитрий Николаенко.

«Для гвардейской десантно-штурмовой дивизии – это завершающий этап контрольной проверки, которая проводится под моим руководством комплексной группой командования Воздушно-десантных войск. На занятиях по огневой подготовке упражнения контрольных стрельб выполняло командование соединения, а также всех десантно-штурмовых полков. Одновременно в других соединениях ВДВ идёт контрольная проверка. В конце октября будут подведены итоги, где будут выставлены оценки всем дивизиям и бригадам ВДВ, - отметил генерал-полковник Сердюков.

В летнем периоде обучения десантниками из Пскова осуществлено более 18 тысяч прыжков с парашютом. Проведено 36 боевых стрельб взводов, 14 ротных тактических учений, одно полковое тактическое учение с боевой стрельбой. Также военнослужащие соединения приняли участие в международном учении «Славянское братство-2020».

В других соединениях и воинских частях ВДВ в течение месяца оценивали уровень подготовки личного состава, а также состояние ВВСТ, готовность соединений и воинских частей осуществить мероприятия по приведению в высшие степени готовности. Кроме того, были проверены объекты полигонов, тыла и военных городков.

Под руководством командиров соединений, в период с 29 сентября по 9 октября 2020 года проверку прошли соединения и воинские части из Иваново, Тулы, Костромы, Рязани, Наро-Фоминска, Улан-Удэ и Уссурийска.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице