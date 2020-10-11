11.10.2020 (15:30)

Группы противодействия боевым дронам заступили на боевое дежурство по охране воинских частей, парков боевых машин и штабов общевойсковой армии ЗВО

Группы радиоэлектронной борьбы общевойсковой армии Западного военного округа заступили на боевое дежурство по охране территорий воинских частей, парков боевых машин и штабов подразделений и воинских частей общевойсковой армии ЗВО по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

Расчеты групп прошли подготовку на основе опыта боевых действий в Сирийской Арабской Республики, где применялись беспилотные летательные аппараты для авиационных налетов на промышленные и военные объекты для их уничтожения. Основная задача дежурных сил засечь и заблокировать каналы управления боевыми дронами и «увести» от объектов инфраструктуры воинских частей опасные воздушные объекты.

В состав групп входят расчеты комплексов радиоэлектронной борьбы «Житель», «Силок» и «Лесочек». Еженедельно проводятся тренировки совместно с подразделениями антитеррора по противовоздушной обороне и отражению средств воздушного нападения возможного противника.

Всего к выполнению задач подготовлены около 10 групп по борьбе с БПЛА в Воронежской, Белгородской, Брянской, Смоленской, Московской и Курской областях.

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