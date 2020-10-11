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11.10.2020 (15:25)

На учениях в Свердловской области ракетчики применили УТМ-80М

На учениях в Свердловской области для проведения специальной обработки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» ракетчики применили новейшую спецтехнику войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты - универсальную тепловую машину УТМ-80М.

При совершении марша колонна ПГРК «Ярс» преодолела условно зараженный участок местности. По вводной, диверсанты использовали отравляющие вещества на дальних подступах к полевым позициям.

Подразделения РХБ защиты на разведывательных химических машинах РХМ-6 осуществили забор проб воздуха, грунта, воды и провели оцепление зоны условного радиоактивного заражения, обеззараживание местности
и дорог.

После вывода техники из зоны заражения, подразделения радиационной, химической, биологической защиты провели полную специальную обработку агрегатов ракетного комплекса, в том числе автономных пусковых установок «Ярс» с применением новейших образцов перспективной техники.

Подразделения РХБ защиты РВСН применили современные универсальные тепловые машины УТМ-80М для проведения полной специальной обработки техники. В ходе учений подразделения РХБ защиты РВСН в Свердловской области провели специальную обработку более 100 единиц техники, в том числе пусковых установок ПГРК «Ярс».

Машина УТМ-80М разработана в интересах РВСН и предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции крупногабаритных объектов, вооружения и военной техники. Разработанный состав комплекта позволяет выполнять специальную обработку с перемещением площадки оператора над крупногабаритной военной техникой или вдоль обрабатываемого объекта.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Войска РХБ защиты , РВСН
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