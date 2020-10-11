11.10.2020 (15:20)
Более 350 военнослужащих филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого приняли участие в чемпионате по легкой атлетике
В филиале Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого прошел чемпионат по легкой атлетике. Чемпионат начался торжественным митингом. С напутственными словами выступили председатель спортивного комитета, заместитель начальника филиала, полковник Сергей Семёновых и чемпионка Европы, многократный призер кубков мира по лыжным гонкам Тамара Ломасова, пожелав участникам высоких результатов.
В чемпионате приняли участие более 350 военнослужащих.
Состязания проходили в следующих дисциплинах бег на 100м, 200м, 400м, 800м,1500м, 3000м и прыжки в длину.
Чемпионат способствовал повышению физической подготовленности курсантов, воспитанию духа соревновательности и сплоченности коллективов.
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