Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.10.2020 (15:20)

Более 350 военнослужащих филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого приняли участие в чемпионате по легкой атлетике

В филиале Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого прошел чемпионат по легкой атлетике. Чемпионат начался торжественным митингом. С напутственными словами выступили председатель спортивного комитета, заместитель начальника филиала,  полковник Сергей Семёновых и чемпионка Европы, многократный призер кубков мира по лыжным гонкам Тамара Ломасова, пожелав участникам высоких результатов.

В чемпионате приняли участие более 350 военнослужащих.

Состязания проходили в следующих дисциплинах бег на 100м, 200м, 400м, 800м,1500м, 3000м и прыжки в длину.

Чемпионат способствовал повышению физической подготовленности курсантов, воспитанию духа соревновательности и сплоченности коллективов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Расчеты ПГРК «Ярс» в Свердловской области выполнили преодоление зараженного участка местности
В музее Военной академии РВСН имени Петра Великого проведено более 20 занятий и экскурсий
Более 4 тыс. военнослужащих РВСН и около 400 единиц техники задействованы в командно-штабном учении с Новосибирским ракетным соединением
Подразделения охраны РВСН обнаружили и нейтрализовали условных диверсантов в ходе учения в Свердловской области

Метки:
РВСН
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false