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11.10.2020 (14:40)

В Ленобласти механики-водители общевойсковой армии ЗВО преодолели 100-километровый маршрут с заминированными участками в рамках проверки

Военнослужащие  Красносельской  гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа,  дислоцированной в Ленинградской области, в ходе сдачи проверки по итогам летнего периода обучения совершили 100-километровый марш в составе подразделений на полигоне Кирилловский.

В ходе марша механики-водители преодолели 100-километровый маршрут на штатной технике, совершенствовали навыки в преодолении естественных и искусственных препятствий, движении на максимально и минимально возможных скоростях, развертывании в боевой порядок для отражения внезапного нападения условных ДРГ.

Экипажи многоцелевых тягачей МТЛБ и танков Т-72Б3 на обозначенных участках маршрута двигались в условиях недостаточной видимости, созданной при помощи средств задымления, а также  выполнили ряд специальных задач по ведению воздушной разведки, передачи результатов наблюдения с помощью установленных радиосигналов, уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима, в  местах построения экипажей  личный состав находился в средствах индивидуальной защиты – медицинских масках и перчатках.

В совершении марша приняли участие более тысячи военнослужащих гвардейского соединения и около двухсот единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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