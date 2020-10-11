11.10.2020 (23:59)

Минобороны России построит по поручению Президента РФ детское инфекционное отделение в Пскове

В рамках выполнения поручения Президента России по возведению детского инфекционного отделения в городе Псков военные специалисты завершили 1-й этап строительства нового корпуса.

15 сентября, в ходе церемонии открытия двух новых многофункциональных медицинских центров, построенных силами Министерства обороны в Пскове и Великих Луках, губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к Президенту России с просьбой об оказании Министерством обороны РФ помощи в строительстве детского инфекционного отделения на 60 койко-мест. Незамедлительно военные строители вышли на площадку.

Ранее, военные строители сдали два многофункциональных медицинских центра оснащенных самым современным оборудованием и техникой на 200 и 100 койко-мест в Пскове и Великих Луках, построенных по типовым проектам Минобороны России, которые уже были успешно реализованы.

В настоящее время специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили устройство фундамента нового отделения и приступили к монтажу металлоконструкций и кладке внутренних перегородок.

Всего, за полгода, по поручению Президента России Минобороны построены 16 многопрофильных медицинских центров на базе военных госпиталей в 15 регионах страны. Для нужд населения регионов возведены 1 медцентр в г.Воронеж, 3 центра в Республике Дагестан и 1 центр в г.Кызыл Республики Тыва. В настоящее время силами Минобороны России продолжается строительство 1 медцентра на 100 койко-мест в г.Североморск Мурманской области.

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