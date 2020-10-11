11.10.2020 (23:59)

Минобороны России приступило к строительству двух многофункциональных медцентров в Астрахани

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России приступили к строительству двух многофункциональных медицинских центров на 100 койко-мест каждый в г.Астрахань и г.Нариманов Астраханской области.

В настоящее время военнослужащие железнодорожных и инженерных подразделений осуществляют подготовку двух площадок застройки. Выполняются земляные работы, выборка грунта, подготовка площадок под устройство фундаментов. В строительстве задействовано более 50 военнослужащих и 20-ти единиц специальной техники.

Медцентры будут построены по типовым проектам Минобороны России, которые уже были успешно реализованы.

Всего, за полгода, по поручению Президента России Минобороны построены 16 многопрофильных медицинских центров на базе военных госпиталей в 15 регионах страны. Для нужд населения регионов возведены 1 медцентр в г.Воронеж, 3 центра в Республике Дагестан и 1 центр в г.Кызыл Республики Тыва. В настоящее время силами Минобороны России продолжается строительство 1 медцентра на 100 койко-мест в г.Североморск Мурманской области.

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