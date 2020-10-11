11.10.2020 (12:30)

Авиационная группировка Западного военного округа нанесла воздушный удар по системе ПВО «противника» в Астраханской области

Экипажи оперативно-тактической авиации Западного военного округа приступили к основной фазе летного тактического учения в Воронежской и Астраханской областях.

На втором этапе масштабного учения смешанной авиационной дивизии Ленинградской армии ВВС и ПВО бомбардировщики Су-34 отрабатывают поражение наземных целей в Воронежской области и пуски ракет в ночных условиях, высотные истребители Миг-31БМ и истребители Су-35С ведут воздушные бои с уловным противником выполняя элементы высшего пилотажа.

В ходе выполнения тактических вводных задач четвертая авиационная группа истребителей Су-30СМ курской авиабазы в небе над Астраханским полигоном Ашулук атаковала наземные позиции противовоздушной обороны и поразила воздушные цели ракетами класса воздух-воздух.

Самолеты оперативно-тактической авиации ЗВО из Тверской, Астраханской, Курской, Воронежской областей и Республики Карелия отрабатывают единый замысел тактических учений, что позволяет отработать один из самых сложных элементов учения - выполнения единой огневой задачи разнотипной авиационной группировкой.

Масштабные учения авиации ЗВО проходят в течении 2 недель и задействуют 5 военных аэродромов. Всего к учениям привлечено свыше 25 авиационных бортов, в том числе самолеты военно-транспортной авиации Ан-26, а также свыше тысячи военнослужащих летного, инженерно-технического состава.

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