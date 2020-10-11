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11.10.2020 (12:05)

В Липецкой области более 900 юношей будут призваны на военную службу этой осенью

В Липецкой области более 1000 юношей будут призваны на военную службу в ходе стартовавшего осеннего призыва.

«В военном комиссариате приняты исчерпывающие противоэпидемиологические меры, включающие термометрию, зонирование пространства и дистанцирование прибывающих граждан, а также регулярная дезинфекция помещений», - сообщил военный комиссар Липецкой области Валерий Герасименко.

Перед отправкой в войска все призывники будут обеспечены положенными видами довольствия, в том числе военной формой, несессерами, банковскими картами национальной платежной системы «Мир», персональными электронными картами, а также индивидуальными средствами защиты – медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими гелями. Все военкоматы получили необходимый запас медицинского имущества.

Призывники из Липецкой области традиционно будут направлены для прохождения военной службы в соединения и воинские части Западного военного округа, а также в различные виды и рода войск, в научные, научно-производственные и спортивные роты.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Западный военный округ
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