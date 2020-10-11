Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.10.2020 (11:40)

Более 2 500 военнослужащих пополнят ряды соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск в ходе осеннего призыва 2020 года

“В ходе осеннего призыва 2020 года мы ожидаем прибытие в соединения и воинские части Воздушно-десантных войск более 2 500 военнослужащих вновь прибывшего пополнения из 64 регионов Российской Федерации” - сообщил начальник организационно-мобилизационного отдела штаба Воздушно-десантных войск полковник Дмитрий Сатаров, - “Главной особенностью нынешнего призыва на военную службу является тот факт, что количество призывников, прибывающих в соединения и воинские части ВДВ, в ходе осеннего призыва, является одним из самых наименьших за последние несколько лет, так как ежегодно увеличивается количество военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск. Если весной этого года состав ВДВ пополнило около 6 000 новобранцев, то осенью мы ожидаем почти в два раза меньше” - подчеркнул полковник Дмитрий Сатаров.

Кроме того, начальник организационно-мобилизационного отдела штаба Воздушно-десантных войск отметил, что военнослужащие по призыву пополнят ряды всех соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск, от Уссурийска до Пскова, за исключением Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, которое комплектуется только военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.

Все военнослужащие, прибывающие в войска, имеют категорию годности по здоровью «А», позволяющую проходить военную службу во всех видах и родах войск Вооруженных Сил Российской Федерации, без ограничений.

Также, начальник организационно-мобилизационного отдела штаба ВДВ пояснил, что по прибытии военнослужащих в воинские части, с ними, в обязательном порядке, будут проведены все необходимые профилактические и противоэпидемические мероприятия.

В дальнейшем, прибывший личный состав размещается на территории воинской части в специальном пункте. Данный пункт оборудован в отдельном здании, обеспечен запасом защитных медицинских масок и средств дезинфекции. Для новобранцев в течение 14 дней будет организована ежедневная трехразовая термометрия. Прием пищи будет осуществляться отдельно от остальных военнослужащих, еда и одноразовая посуда будет доставляться к месту размещения.

В эти дни личный состав пройдет медицинскую комиссию и  углубленное психологическое обследование.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
«Прямая телефонная линия» по призыву заработала в военном комиссариате Пермского края
Военный комиссариат Пермского края отправит более 3300 призывников к местам прохождения службы
В Республике Карелия более 600 юношей будут призваны на военную службу этой осенью
В Вооруженные Силы из Калининградской области призовут более 1000 человек

Метки:
Призывник , Военная служба по призыву
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false