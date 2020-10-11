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11.10.2020 (11:30)

Инженеры ЦВО отразили нападение условного противника на военные объекты в Башкирии

Военнослужащие инженерного соединения Центрального военного округа отразили нападение условного противника на военные объекты в Республике Башкортостан.

По замыслу учения диверсанты прорвались на военный объект через контрольно-пропускной пункт, пытаясь захватить склады и бронированную технику.

Поднятые по тревоге дежурные силы под прикрытием бронетранспортеров БТР-80 завязали бой. На помощь им вышли подразделения усиления. Используя сосредоточенный огонь, военнослужащие уничтожили условного противника.

В учении приняли участие более 250 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Антитеррор , Центральный военный округ , Инженерные войска
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