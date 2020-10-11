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11.10.2020 (11:50)

Специалисты ПВО Балтийского флота прибыли из Астраханской области

В рамках учений военнослужащие отработали уничтожение самолётов условного противника из зенитно-ракетного комплекса "Стрела - 10" и зенитного ракетного-пушечного комплекса "Тунгуска". Также специалисты противовоздушной обороны выполнили задачи по обнаружению и уничтожению условных воздушных целей, имитирующих беспилотные летательные аппараты условного противника. Всего было уничтожено более 100 наземных и воздушных целей

В тактических учениях с боевой стрельбой, которые проходили в Астраханской области приняли участие более 150 военнослужащих мотострелкового объединения Балтийского флота.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот , ПВО , Западный военный округ
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