11.10.2020 (11:20)

На западе России расчеты ракетных комплексов «Искандер-М» общевойсковой армии ЗВО участвуют в проверке

Военнослужащие ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, привлечены к контрольной проверке за летний период обучения.

В ходе контрольных занятий военнослужащие бригады совершат марш на полигон, общей протяженностью около 50 километров. Прибыв в указанный район, ракетчики отработают нормативы по заряжанию комплексов, перегрузке ракет, выдвижению на позиции, совершению противоогневого манёвра и маскировке техники.

В завершении проверочных мероприятий расчеты комплексов осуществят электронные пуски с применением оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» на Лужском полигоне в различное время суток, на позициях и сходу при совершении марша.

К проверке привлечено около 300 военнослужащих и более 40 единиц вооружения, военной и специальной техники ракетного соединения.

Оперативный тактический ракетный комплекс «Искандер-М» предназначен для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны противника.

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