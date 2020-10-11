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11.10.2020 (11:15)

Подразделение РЭБ Балтийского флота в ходе плановой тренировки подавило систему связи условного противника

В ходе практических действий военнослужащие подразделения РЭБ применяли автоматизированные станции помех «Житель», комплекс «Борисоглебск-1», машины постановки помех средствам сотовой связи «Лава-РП» и другие специальные средства.

Специалисты РЭБ провели сбор и анализ разведывательной информации на основе приема электромагнитного излучения КВ-, УКВ- диапазонов и путем постановки радиопомех нарушили систему связи полевых авианаводчиков и наведения высокоточного управляемого ракетного вооружения условного противника.

Анализ результатов учения показал высокую эффективность боевой техники РЭБ Балтийского флота, а также готовность личного состава подразделения к ее применению. В плановом мероприятии боевой подготовки было задействовано более 100 военнослужащих и свыше 20 единиц военной и специальной техники.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Войска РЭБ , Балтийский флот , Западный военный округ
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