11.10.2020 (11:05)

Подразделения РХБ защиты ЦВО обеспечили нанесение ракетных ударов ОТРК «Искандер-М» под Оренбургом

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа обеспечили нанесение ракетных ударов оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» в Оренбургской области.

По замыслу практических действий на учении стартовые позиции комплекса «Искандер-М» были атакованы высокоточными ракетами.

Аэрозольные подразделения, используя дымовые машины ТДА-3, скрыли смену позиций ракетчиков, прикрыв их от авиационных средств поражения. После совершения марша в новые районы расчеты комплексов провели маскировку и электронные пуски ракет по важным объектам противника.

В учении, которое проводилось в рамках контрольной проверки за летний период обучения, приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц военной и специальной техники.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что более 10 крупных учений с участием объединений, соединений и воинских частей ЦВО состоятся в октябре в рамках контрольной проверки войск за летний период обучения на полигонах в Республиках Башкирия, Удмуртия, Тыва, а также Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях.

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