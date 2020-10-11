11.10.2020 (10:30)

На российской военной базе в Таджикистане приступили к переводу авиационной техники на зимний режим эксплуатации

В 201-й российской военной базе, дислоцированной в Таджикистане, инженерно-технический состав авиационной группы приступил к переводу авиационной техники на зимний режим эксплуатации.

На каждом вертолете военнослужащие проверят работоспособность всех систем, агрегатов, узлов и оборудования, в том числе и двигателей, заменят масла и специальные жидкости.

Кроме того, на аэродроме Гиссар проводятся работы по переводу автомобильной техники инженерно-авиационной службы, аэродромно-технического обеспечения и связи. Завершится перевод авиационной техники 2 ноября проверкой качества выполненных работ специально созданной комиссией.

Подготовка авиатехники к зимним условиям эксплуатации проводится с целью определения технического состояния вертолетов, а также их подготовки к безотказной работе в условиях высокогорья и резко меняющихся температурных режимов.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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