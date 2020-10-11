11.10.2020 (10:20)

«Прямая телефонная линия» по призыву заработала в военном комиссариате Пермского края

«Прямая телефонная линия» военного комиссариата Пермского края, где специалисты дают разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу начала работу. Телефон работает ежедневно с 9.00 до 18.00.

Также для всех граждан, интересующихся вопросами призыва и прохождения военной службы, на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации в разделе «Контакты» молодые люди и их родители могут обратиться в действующие электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками военных округов.

Всего в течение осеннего призыва военкомат Пермского края отправит к местам прохождения службы более 3300 человек.

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