11.10.2020 (10:15)

Военные автоинспекторы на Алтае проводят месячник «За безопасность дорожного движения»

Сотрудники 177 военной автомобильной инспекции (ВАИ) проводят месячник «За безопасность дорожного движения» в Алтайском крае.

Мероприятие проходит в целях недопущения ДТП с участием военных транспортных средств и транспортных средств физических лиц под управлением военнослужащих.

В рамках месячника военные автоинспекторы проводят профилактическую работу с водителями и военнослужащими – владельцами личного транспорта по предупреждению ДТП, повышают у военнослужащих навыки управления транспортными средствами в сложных дорожных условиях, организуют контроль проведения месячника в воинских частях, дислоцированных в районе ответственности и следят за соблюдением правил дорожного движения военными водителями.

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