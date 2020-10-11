11.10.2020 (10:10)

Юнармейцы города Заозерный Красноярского края приняли участие в акции «Горсть Памяти»

Участники молодежного военно-патриотического движения «Юнармия» города Заозерный Красноярского края приняли участие в патриотической акции «Горсть Памяти», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На территории мемориального комплекса «Павшим воинам» города Заозёрный была закопана символическая горсть земли, взятая с братских могил советских солдат и воинских захоронений Тверской области. Именно там жители города приняли участие в ожесточенных боях с силами гитлеровской группы армий «Центр» под городами Ржев и Белый в 1942-1943 годах.

В честь павших земляков была объявлена минута молчания и дан троекратный салют из стрелкового оружия почетным караулом. Затем участники акции возложили цветы к мемориалу в память о советских солдатах, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Также в ходе мероприятия состоялось посвящение лучших учащихся школ города Заозёрный и сёл Рыбинского района в ряды движения «Юнармия».

В завершении акции участники развернули 20-метровую копию Знамени Победы на мемориале.

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