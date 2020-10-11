11.10.2020 (10:05)

Военный комиссариат Пермского края отправит более 3300 призывников к местам прохождения службы

Военный комиссариат Пермского края в течение осеннего призыва отправит к местам прохождения службы более 3300 человек.

При этом мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, будут проводиться с учетом опыта, полученного в ходе весенней призывной кампании и реализации мер, исключающих проникновение коронавирусной инфекции.

Военный комиссариат Пермского края обеспечен достаточным количеством медицинского имущества, в том числе средствами индивидуальной защиты.

При перевозке граждан на сборный пункт и к местам прохождения военной службы будет использоваться транспорт, в обязательном порядке прошедший специальную дезинфекционную обработку. Заключенными контрактами предусмотрена юридическая ответственность руководителей организаций за качество ее проведения.

Также в трех муниципальных округах, приравненных к районам Крайнего Севера (Гайнском, Косинском и Кочевском), призывные комиссии начнут работу с 1 ноября 2020 года.

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