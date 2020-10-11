11.10.2020 (10:05)
Военный комиссариат Пермского края отправит более 3300 призывников к местам прохождения службы
Военный комиссариат Пермского края в течение осеннего призыва отправит к местам прохождения службы более 3300 человек.
При этом мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, будут проводиться с учетом опыта, полученного в ходе весенней призывной кампании и реализации мер, исключающих проникновение коронавирусной инфекции.
Военный комиссариат Пермского края обеспечен достаточным количеством медицинского имущества, в том числе средствами индивидуальной защиты.
При перевозке граждан на сборный пункт и к местам прохождения военной службы будет использоваться транспорт, в обязательном порядке прошедший специальную дезинфекционную обработку. Заключенными контрактами предусмотрена юридическая ответственность руководителей организаций за качество ее проведения.
Также в трех муниципальных округах, приравненных к районам Крайнего Севера (Гайнском, Косинском и Кочевском), призывные комиссии начнут работу с 1 ноября 2020 года.