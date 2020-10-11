11.10.2020 (09:42)

В элитное подразделение ЮВО проводится отбор новобранцев в Волгоградской области

В ходе осеннего призыва на военную службу в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, около 70 новобранцев пополнят ряды роты Почетного караула (РПК) мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) для несения службы в зале воинской славы памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде.

Право проходить службу в роте, военнослужащие получают после тщательного отбора. Среди главных требований - безупречное состояние здоровья, отменная физическая подготовка, рост не ниже 180 см, успешные показатели психологического тестирования.

Военнослужащим предстоит в совершенстве овладеть строевыми приемами и движениями за год службы. Поэтому уже с первых дней прохождения начальной военной подготовки приоритетной является строевая подготовка, на которую в год отводится около 800 часов.

Особое внимание уделяется также занятиям по физической подготовке, в ходе которых, помимо общеразвивающих упражнений, отведено время для растяжки на хореографических станках в специальном классе.

Кроме несения караульной службы на Мамаевом кургане, личный состав роты Почетного караула постоянно принимает активное участие в различных торжественных мероприятиях в Волгоградской области и на территории ЮВО.

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