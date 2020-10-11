11.10.2020 (09:34)

Морские пехотинцы совершенствуют учебно-материальную базу на полигоне Аданак в Дагестане

Военнослужащие подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл), на полигоне Аданак в Дагестане, совершенствуют учебно-материальную базу и готовят объекты, к новому периоду обучения.

На сегодняшний день, морские пехотинцы модернизируют учебно-материальную базу на полигоне, а также выполняют комплексный ремонт технического оборудования электрических подъёмников мишенной обстановки.

В ходе проводимых работ особое внимание уделяется состоянию и технической оснащенности войскового стрельбища, учебных мест и классов, подготовке мишеней, окопов, командно-наблюдательных пунктов и т. д.

Необходимо отметить, что уже подготовлено около 30 мишеней нового образца в виде фигуры танка и артиллерийского орудия, а также порядка 50 ростовых мишеней, которыми обозначают скопление пехоты условного противника.

Вся мишенная обстановка располагается на полигоне, с учётом соблюдения расстояний от 700 метров до 5 тыс. метров. Такие условия обеспечивают выполнение расчётами артиллерийских орудий, противотанковых управляемых комплексов и гранатомётчиков стрельбу штатными боеприпасами на различные дистанции, что обеспечивает выполнение нормативов курса подготовки огневых подразделений.

Всего на полигоне задействовано около 200 морских пехотинцев и порядка 15 единиц военной и специальной техники. В результате проводимых мероприятий планируется подготовить и установить более 200 мишеней на директрисе войскового стрельбища, что позволит в полном объёме выполнять учебно-боевые задачи в рамках нового периода обучения.

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