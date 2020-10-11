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11.10.2020 (09:16)

Сотрудники ВАИ провели занятия по знанию правил дорожного движения военнослужащими армейского корпуса ВВО на Сахалине

В рамках месячника безопасности дорожного движения
с военнослужащими соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине проведены занятия по знанию правил дорожного движения.    

Инспектор территориальной военной автоинспекции (ВАИ), а также офицеры автомобильной службы армейского корпуса ВВО на специально оборудованных площадках провели занятия со сдачей зачётов с механиками-водителями и владельцами личного транспорта на знание правил дорожного движения (ПДД) и требований безопасности по управлению автомобильной техникой. 

В формате обучающих видеороликов военнослужащим были доведены особенности эксплуатации автомобильного транспорта в зимних условиях, а также поправки и изменения в ПДД в 2020 году. Кроме того,  инспектора ВАИ довели до военнослужащих статистику основных нарушений ПДД в текущем году.

Всего к занятиям привлекалось несколько сотен  военнослужащих из числа водителей и механиков-водителей автомобильной и бронетанковой техники,
а также владельцев личного автотранспорта.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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