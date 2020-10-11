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11.10.2020 (09:10)

Военнослужащие танкового соединения в Бурятии посетили музей Боевой славы объединения

Военнослужащие по призыву танкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного на территории Республики Бурятия, посетили музей Боевой славы общевойскового объединения.

В историческом зале военнослужащим были представлены уникальные музейные экспонаты времён Великой Отечественной войны, в частности, стрелковое оружие, обмундирование, предметы быта, уникальные фотографии тех времен, портреты Героев Советского Союза. Отдельная экспозиция музея посвящена экспонатам,  найденным в районе сопки Ремизова, где в 1939 году проходили ожесточённые бои на реке Халхин-Гол под руководством маршала Советского Союза Г. К. Жукова.

Кроме того, военнослужащие увидели экспонаты времён афганской, чеченской войн, а также современных вооружённых конфликтов.

Также военнослужащие посетили музейный комплекс «Партизанская деревня». В состав комплекса входят «Штаб», «Баня», «Лазарет» другие объекты, которые составляют собирательный образ всех партизанских деревень, существовавших во время Великой Отечественной войны, в которых убранство и утварь доподлинно воссозданы по фотографиям и воспоминаниям участников партизанского движения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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