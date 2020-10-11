11.10.2020 (07:53)

В селе Погадаево Забайкальского края открыли обновленный монумент героям Великой Отечественной войны

В Приаргунском районе в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проведен ремонт памятников и стел героям. На открытии мемориала собрались не только почти все местные жители, но и гости из близлежащих сел, а также представители юнармейского движения, общественных организаций. Минутой молчания они почтили память павших, возложили цветы к монументу.

В селе Погадаево памятник был не просто отреставрирован, рядом с ним появился мемориал. На территории площадью в триста квадратных метров уложена новая плитка, установлены скамейки, а главное – появились пять стел в виде раскрытых книг, на которых размещены фамилии жителей села – участников войны.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Приаргунском районе отреставрировано 17 памятников и мемориалов. В ближайшее время обновленные монументы будут также торжественно представлены местным жителям.

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