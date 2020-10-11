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11.10.2020 (08:45)

В Дальневосточного ВОКУ состоялся спортивный праздник с военизированной эстафетой

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище состоялся спортивный праздник с проведением военизированной эстафеты и ряда других конкурсов.

Команды от различных курсов и факультетов училища соревновались в выполнении комплекса силовых упражнений, беге, разборке и сборке автомата Калашникова, переносу гирь. Финальным этапом стало перетягивание каната.

Спорт в ДВОКУ является неотъемлемой частью воспитания и обучения будущих офицеров. В училище развивают различные спортивные направления. Это военно-прикладные, силовые, легкоатлетические и различные игровые виды спорта. Курсанты участвуют во всех спортивных мероприятиях Приамурья и спартакиадах Министерства обороны РФ. 

Справочно:

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, дислоцированное в городе Благовещенске Амурской области, – одно из старейших военно-учебных заведений России на Дальнем Востоке. С 1940 училище подготовило около 27 тысяч высококвалифицированных офицеров, 41 из которых удостоены звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.  

В настоящее время ДВОКУ готовит командиров для горных подразделений, подразделений морской пехоты и уникальной командной специальности для управления подразделениями в условиях Заполярья. Кроме того, ведется подготовка прапорщиков по техническому профилю.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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