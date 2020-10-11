Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.10.2020 (08:20)

На Камчатке более 70 военнослужащих воспользовались правом на жилищную субсидию

В 2020 году свыше 70 военнослужащих Войск и Сил на северо-востоке России и Подводных сил Тихоокеанского флота получили субсидию на приобретение жилья.

Денежные средства на общую сумму 358 миллионов рублей перечислены на счета военнослужащих через 3 отдел Федерального государственного казенного учреждения «Восточное региональное управление жилищного обеспечения» Министерства обороны.

Средний размер жилищной субсидии составил 5.1 млн. рублей, а наибольший, на семью из 6 человек - свыше 12 миллионов рублей. Сумма жилищной субсидии, выдаваемой военнослужащему гарантировано позволяет приобрести жилое помещение как на территории Дальнего Востока, так и в других субъектах Российской Федерации.

             На сегодняшний день самой популярной формой обеспечения постоянным жильем среди военнослужащих является жилищная субсидия.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
На полигоне Дальневосточного ВОКУ в Амурском парке «Патриот» состоялось торжественное вступление 230 кадетов в движение «Юнармия»
Подразделение антитеррора мотострелкового соединения, дислоцированного в Забайкалье, предотвратили нападение условного НВФ на военные объекты
С военнослужащими подразделения управления армейского корпуса ВВО на Сахалине состоялась тренировка по связи
Юнармейский онлайн-турнир по гиревому спорту впервые состоялся в Якутии

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false