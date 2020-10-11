11.10.2020 (08:20)

На Камчатке более 70 военнослужащих воспользовались правом на жилищную субсидию

В 2020 году свыше 70 военнослужащих Войск и Сил на северо-востоке России и Подводных сил Тихоокеанского флота получили субсидию на приобретение жилья.

Денежные средства на общую сумму 358 миллионов рублей перечислены на счета военнослужащих через 3 отдел Федерального государственного казенного учреждения «Восточное региональное управление жилищного обеспечения» Министерства обороны.

Средний размер жилищной субсидии составил 5.1 млн. рублей, а наибольший, на семью из 6 человек - свыше 12 миллионов рублей. Сумма жилищной субсидии, выдаваемой военнослужащему гарантировано позволяет приобрести жилое помещение как на территории Дальнего Востока, так и в других субъектах Российской Федерации.

На сегодняшний день самой популярной формой обеспечения постоянным жильем среди военнослужащих является жилищная субсидия.

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