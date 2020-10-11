11.10.2020 (00:15)

Учебный корабль «Смольный» ВМФ России выполняет задачи дальнего похода в центральной части Средиземного моря.

Учебный корабль «Смольный», следуя из Севастополя в Кронштадт, прибыл в центральную часть Средиземного моря и, в настоящее время, движется утвержденным маршрутом в Тунисском проливе. На борту учебного корабля находятся свыше 250 курсантов и офицеров Балтийского военно-морского института им. Ф.Ф. Ушакова и Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого). План дальнего похода УК «Смольный» утвержден Главнокомандующим Военно-Морским Флотом Адмиралом Николаем Евменовым.

В течение дальнего похода под руководством наиболее подготовленных членов экипажа корабля курсантам предстоит ежедневная отработка мероприятий по основам корабельной организации, занятия по морской и штурманской подготовке, по борьбе за живучесть корабля, несение вахт на ходовом мостике, а также программой корабельной практики предусмотрена общая, физическая и специальная подготовка.

Учебный корабль «Смольный» вышел из Кронштадта 7 июля 2020 года. В рамках дальнего похода корабль уже прошел более 13 морей Северного Ледовитого и Атлантического океанов и совершил заходы в главные базы и пункты базирования Северного и Черноморского флотов. Возвращение корабля в пункт базирования г. Кронштадт запланировано на конец октября 2020 года.

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