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10.10.2020 (22:27)

Центральный военно-морской музей в Санкт-Петербурге продолжает традиционный театральный сезон

Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого продолжил свои театральные сезоны показом спектакля «Я — буксир» по поэме Иосифа Бродского. Спектакль предназначении для детей и юных моряков.

Театр «Погружение IN» познакомил детей с поэзией Иосифа Бродского в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого показом спектакля «Я — буксир» в постановке Натальи Хохловой по поэме Иосифа Бродского «Баллада о маленьком буксире».

Спектакль рассказывает о том, что «На берегах Невы живет маленький, но сильный буксир. Каждый день он просыпается и отправляется встречать корабли. Он так любит свою работу, что даже знает все краны по именам и помнит все изгибы Невы. Но все-таки он порою грустит и мечтает  о дальних плаваниях»

По словам режиссера спектакля Натальи Хохловой, театр «Погружение IN» не в первый раз обращается к Иосифу Бродскому. Этот поэт близок очень многим петербуржцам и созвучен городу и театру. После спектакля зрители остались в музее и ознакомились с его постоянной экспозицией, рассказывающей об истории Российского Военно-Морского Флота. 

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот
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