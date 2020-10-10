10.10.2020 (22:04)

Расчеты ПГРК «Ярс» в Свердловской области выполнили преодоление зараженного участка местности

В ходе учения в Тагильском ракетном соединении РВСН подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс» преодолел условно зараженный участок местности. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) защиты провели специальную обработку техники.

При совершении марша в полевой район подразделения обеспечения и охраны получили вводную о применении условной диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) отравляющих веществ на дальних подступах к полевым позициям.

ДРГ действовала в лесистом и труднопроходимом районе, где невозможно проложить объездные маршруты для пусковых установок «Ярс».

После вывода техники из зоны условного заражения подразделения РХБ защиты провели специальную обработку агрегатов ракетных комплексов.

Также была выполнена санитарная обработка личного состава и дегазация оружия и обмундирования военнослужащих.

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