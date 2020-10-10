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10.10.2020 (17:33)

В рамках контрольной проверки Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков проверил объекты 714 полигона ВДВ “Струги Красные”

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков, в ходе контрольной проверки Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, проверил объекты 714 полигона ВДВ «Струги Красные», в рамках которого заслушал доклад начальника полигона по плану перспективного развития и лично проинспектировал объекты полигона, где ознакомился с ходом их подготовки к предстоящему в конце текущего года учебно-методическому сбору руководящего состава Воздушно-десантных войск.

В ходе доклада начальник полигона доложил о выполненных мероприятиях по развитию объектов полигона и учебно-материальной базы в соответствии с планом на 2020 год, а также перспективы дальнейшего развития полигона.

Генерал-полковник лично ознакомился с танковой директрисой и войсковым стрельбищем, где в рамках учебно-методического сбора пройдут показные занятия по организации ротного тактического учения с боевой стрельбой, танкодром и другие объекты.

Также командующий ВДВ определил задачи по развитию полигона.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Командование Воздушно-десантных войск
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