10.10.2020 (15:53)

В батальоне управления армейского корпуса Северного флота прошли контрольные занятия по боевой подготовке

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Северного флота началась масштабная контрольная проверка за летний период обучения которая продлится до конца месяца. Первые контрольные занятия прошли в отдельном батальоне управления армейского корпуса.

В ходе занятий у военнослужащих от офицеров до рядовых были проверены теоретические знания и практические навыки по основным предметам боевой подготовки: тактике, огневой, вождению техники, РХБЗ, тактико-специальной, инженерной, строевой и физической.

Специалистами радиорелейной станции Р-649л1, на радиостанции Р-166 были отработаны нормативы «Развертывание на 2 мачты с выходом в связь комплексной аппаратной связи», «Обеспечение связи экипажа комплексной аппаратной связью. Также была выполнена работа по маскировке военной техники масками перекрытия из табельного маскировочного комплекта и проведена работа по электроснабжению элементов узла связи.

На следующей неделе комиссия под руководством командира корпуса проверит мотострелковые соединения дислоцированные п. Печенга, п. Алакуртти.

Мотострелки выполнят упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевой техники, сдадут нормативы по тем же предметам боевой подготовки, что и военнослужащие батальона управления армейского корпуса.

Контрольные занятия пройдут на полигонах и в пунктах постоянной дислокации береговых и сухопутных Северного флота на территории Мурманской области.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице