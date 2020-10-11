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11.10.2020 (03:00)

В Твери проходят сборы личного состава ВТА на подверженнее классной квалификации

На базе Тверского военно-транспортного авиационного полка проходят сборы с военнослужащими по контракту наземного состава на присвоение, подтверждение классных квалификаций.

Военнослужащим предстоит сдать теоретическую подготовку по таким дисциплинам как тактическая подготовка, огневая подготовка, знание общевоинских уставов, физическая подготовка и др., а также показать свои знания на практике.

Принимают зачеты члены комиссии, в составе которой офицеры командования военно-транспортной авиации.

По окончании сборов будут подведены итоги и присвоены классные квалификации мастер, 1, 2 и 3 классы.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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