Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.10.2020 (14:50)

В музее Военной академии РВСН имени Петра Великого проведено более 20 занятий и экскурсий

С июля по сентябрь 2020 года в музее Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого проведено более 20 занятий и экскурсий для всех категорий военнослужащих, юнармейцев и учащихся образовательных учреждений.

Музей истории академии был открыт в 1968 году. Он документирует различные аспекты военной истории, становление и развитие научно -педагогических школ с 1820 года до наших дней, а также этапы жизни и деятельности воспитанников академии - выдающихся военачальников, национальных героев, заслуженных деятелей в области науки и техники.

В музее собраны уникальные экспонаты и документы по истории развития артиллерии, ракетно-ядерного оружия и ракетно-космической техники.

Музей истории академии регулярно признавался лучшим военным музейным образованием в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
Метки:
РВСН
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false