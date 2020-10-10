10.10.2020 (14:44)

Программа летных испытаний КА «Глонасс-К» выполнена в полном объеме

Космический аппарат «Глонасс-К», выведенный на орбиту 26 февраля 2011 года ракетой-носителем «Союз-2» с космодрома Плесецк, успешно прошел летные испытания. Программа летных испытаний выполнена в полном объеме. Все выявленные замечания устранены. После решения Государственной комиссии космический аппарат «Глонасс-К» будет принят в штатную эксплуатацию.

Штатная орбитальная группировка «ГЛОНАСС» состоит из 24 космических аппаратов, расположенных на круговых орбитах высотой 19100 км в трех орбитальных плоскостях по 8 космических аппаратов в каждой.

Управление и обеспечение бесперебойного функционирование орбитальной группировки «ГЛОНАСС» осуществляют боевые расчеты Центра управления системы «ГЛОНАСС» Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова Космических войск ВКС.

В настоящее время в составе орбитальной группировки российской навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС» 27 космических аппаратов, из которых 24 используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, один в орбитальном резерве и еще один временно выведен на техническое обслуживание.

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