10.10.2020 (12:00)

79 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ОТМЕТИЛ ТУЛЬСКИЙ ЗЕНИТНЫЙ РАКЕТНЫЙ ПОЛК ЗАПАДНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

В г. Воронеже прошли торжественные мероприятия по случаю 79-ой годовщины со дня образования Тульского зенитного ракетного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

В ходе торжественных мероприятий в управлении полка командование дивизии ПВО под руководством командира соединения генерал-майора Вячеслава Скрипко, поздравило личный состав с годовщиной образования. В здании офицерского клуба прошла церемония награждения наиболее отличившихся военнослужащих, а также проведен праздничный концерт.

Зенитный артиллерийский полк ПВО был сформирован 10 апреля 1941 года. В годы войны личный состав полка, по приказу командующего ПВО занимался обороной города Тулы и уже в июле вёл огонь по самолётам разведывательной авиации противника.

С 15 октября 1941 года полку была поставлена боевая задача на противотанковую оборону города Тулы. При отсутствии полевых войск роль пехоты выполняли вооруженные рабочие и чекисты, а противотанковых средств – зенитная артиллерия. Такое в Великую Отечественную войну случилось впервые.

В настоящее время зенитный ракетный полк соединения противовоздушной обороны дислоцируется в границах Западного военного округа и несет постоянное боевое дежурство по охране государственных границ в воздушном пространстве Российской Федерации, а также регулярно выполняет боевые стрельбы на государственных полигонах Ашулук и Телемба.

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