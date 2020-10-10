10.10.2020 (14:31)

Памятник, посвящённый заседанию штаба Западного фронта, открыли в подмосковном Красновидово

Скульптурная композиция «Заседание штаба Западного фронта. Октябрь 1941 года» открыта в посёлке Красновидово Московской области в субботу.

Замминистра обороны России – начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов отметил на торжественной церемонии, что в памятнике «очень точно переданы весь драматизм событий, которые развернулись на этом месте 79 лет назад, и эмоциональное состояние великих военачальников, и государственных деятелей, чьи монументальные скульптуры представлены в композиции».

«Сегодня мы склоняем головы перед героическим поколением, которое развеяло миф о непобедимости фашистских полчищ. Этот памятный знак является ещё одним примером увековечения их памяти благодарными потомками» – сказал замглавы военного ведомства.

10 октября 1941 года в Красновидово прошло заседание штаба Западного фронта, на котором обсуждались важнейшие решения по обороне столицы, ставшие первыми шагами к победе советского народа в Великой Отечественной войне.

На заседании в тот день присутствовали член Государственного комитета обороны маршал Климент Ворошилов, нарком иностранных дел Вячеслав Молотов, заместитель начальника Генерального штаба генерал-майор Александр Василевский, генерал армии Георгий Жуков, генерал-полковник Иван Конев, генерал-майор Николай Булганин.

Памятный знак высотой более четырёх метров изготовлен в виде пробитой военной каски времен Великой Отечественной войны, внутри которой идёт заседание штаба Западного фронта.

Картаполов от лица руководства Минобороны выразил слова признательности ректору Московского государственного университета Виктору Садовничему, авторам памятного знака скульптору Александру Рукавишникову, архитектору Михаилу Заикину «за сохранение памяти и исторической правды».

«Берегите память и всегда помните о тех, кто не щадил себя ради мирного неба над нами и нашими детьми. Слава русскому оружию и нашему солдату-герою!», - отметил замглавы военного ведомства.

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