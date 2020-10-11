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11.10.2020 (11:00)

В армейском корпусе Черноморского флота завершена подготовка к приему пополнения

В армейском корпусе Черноморского флота (ЧФ) завершена подготовка к прибытию пополнения осеннего призыва граждан на военную службу 2020 года.

В соединениях и частях корпуса сформировано около 10 сводных подразделений, которые будут принимать молодое пополнение. В рамках подготовки к прибытию призывников проведены работы по обновлению учебно-материальной базы для проведения занятий. С администрацией сборов молодого пополнения проведено инструкторско-методическое занятие (ИМЗ) под руководством командира объединения генерал-лейтенанта Константина Касторнова.

В ходе ИМЗ специалисты кадрового органа и отдела комплектования довели до офицеров и сержантов особенности осеннего призыва 2020 года. А начальник медицинской службы рассказал об основных мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции и острых респираторных заболеваний среди военнослужащих.

Командованием соединений и воинских частей подготовлены отдельные помещения для проживания молодого пополнения, а питание и занятия по общевойсковой подготовке спланированы таким образом, чтобы исключить возможность контакта призывников с военнослужащими и гражданским персоналом воинских частей.

Все прибывшие для прохождения военной службы новобранцы будут проходить регулярную термометрию и дезинфекцию рук. Также помещения для проживания и места проведения занятий будут регулярно обрабатываться подразделениями радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ).

Всего в ходе осеннего призыва 2020 года в соединения и воинские части армейского корпуса запланировано прибытие около 500 новобранцев из Республики Крым, Севастополя и других регионов Российской Федерации.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Военно-Морской Флот
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