11.10.2020 (10:00)
Юнармейцы отряда «Застава» заступили в Почетный караул на Посту № 1 у Вечного огня в Симферополе
Воспитанники юнармейского отряда «Застава» симферопольской средней общеобразовательной школы № 18 заступили в Почетный караул на Посту №1 у мемориала «Аллея героев Вечный огонь» в Симферополе.
Детский почетный наряд для несения караулов на мемориале формируется на ротационной основе из числа достойных и наиболее подготовленных юнармейцев – учащихся 8-11 классов школ города.
Начиная с 2020 года несение почётного караула у мемориалов воинов, погибших при обороне и освобождении Крыма в период Великой Отечественной войны, осуществляется юнармейцами и в других городах Республики Крым, в которых работают региональные штабы Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
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