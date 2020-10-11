11.10.2020 (10:00)

Юнармейцы отряда «Застава» заступили в Почетный караул на Посту № 1 у Вечного огня в Симферополе

Воспитанники юнармейского отряда «Застава» симферопольской средней общеобразовательной школы № 18 заступили в Почетный караул на Посту №1 у мемориала «Аллея героев Вечный огонь» в Симферополе.

Детский почетный наряд для несения караулов на мемориале формируется на ротационной основе из числа достойных и наиболее подготовленных юнармейцев – учащихся 8-11 классов школ города.

Начиная с 2020 года несение почётного караула у мемориалов воинов, погибших при обороне и освобождении Крыма в период Великой Отечественной войны, осуществляется юнармейцами и в других городах Республики Крым, в которых работают региональные штабы Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

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