10.10.2020 (13:23)
В Оперативной группе российских войск провели занятия с военными медиками
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятие с военными медиками в преддверии ротации мотострелковых батальонов в Зоне безопасности.
В рамках занятия специалисты отработали действия по оказанию пострадавшим первой медицинской помощи при получении травм различной степени тяжести в дорожно-транспортных происшествиях.
Военнослужащие выполнили нормативы на условно раненом с такими повреждениями как переломы конечностей, резано-колотые раны, травмы грудной клетки и внутренних органов, термические ожоги, травмы шеи и позвоночника, а также внутренние и наружные кровотечения.
Ротация российских миротворческих батальонов в Зоне безопасности является плановой и завершится 15 октября.
Новости по теме:
В Санкт-Петербурге с опережением сроков завершены работы по капитальному ремонту сетей водопровода и водоотведения военного госпиталя
Метки: