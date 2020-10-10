10.10.2020 (13:23)

В Оперативной группе российских войск провели занятия с военными медиками

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятие с военными медиками в преддверии ротации мотострелковых батальонов в Зоне безопасности.

В рамках занятия специалисты отработали действия по оказанию пострадавшим первой медицинской помощи при получении травм различной степени тяжести в дорожно-транспортных происшествиях.

Военнослужащие выполнили нормативы на условно раненом с такими повреждениями как переломы конечностей, резано-колотые раны, травмы грудной клетки и внутренних органов, термические ожоги, травмы шеи и позвоночника, а также внутренние и наружные кровотечения.

Ротация российских миротворческих батальонов в Зоне безопасности является плановой и завершится 15 октября.

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