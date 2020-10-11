11.10.2020 (02:00)
Военнослужащие Энгельсского соединения дальней авиации приступили к сдаче на классную квалификацию
В авиационных полках дальней авиации, дислоцированных в Калужской, Мурманской и Саратовской областях началась сдача теоретических и практических зачетов в рамках итоговой сдачи за летний период обучения на присвоение классной квалификационной категории военнослужащим.
В ходе проверочной аттестации военнослужащие сдадут нормативы по специальной, тактической, огневой, физической, медицинской, защиты государственной тайны, РХБ защиты, военно-политической и технической подготовке.
Данные мероприятия проводятся согласно плана подготовки авиационного соединения на 2020 учебный год, под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаш.
Сдача зачетов на квалификационную категорию в авиационном соединении проводятся два раза в год в летнем и зимнем периоде обучения.