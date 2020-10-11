Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.10.2020 (02:00)

Военнослужащие Энгельсского соединения дальней авиации приступили к сдаче на классную квалификацию

         В авиационных полках дальней авиации, дислоцированных в Калужской, Мурманской и Саратовской областях началась сдача теоретических и практических зачетов в рамках итоговой сдачи за летний период обучения на присвоение классной квалификационной категории военнослужащим.      

         В ходе проверочной аттестации военнослужащие сдадут  нормативы по специальной, тактической, огневой, физической, медицинской, защиты государственной тайны, РХБ защиты, военно-политической и технической подготовке.

         Данные мероприятия проводятся согласно плана подготовки авиационного соединения на 2020 учебный год, под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаш.

         Сдача зачетов на квалификационную категорию в авиационном соединении проводятся два раза в год в летнем и зимнем периоде обучения.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false