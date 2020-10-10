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10.10.2020 (13:11)

В Санкт-Петербурге военнослужащие ЗВО открыли сквер в память о лётчиках, погибших в Зимней войне

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась церемония открытия сквера у братского захоронения советских летчиков, погибших в марте 1940 года в Зимней войне.

В ходе церемонии военнослужащие Краснознаменной бригады управления отдали воинские почести погибшим пилотам, дав три залпа из стрелкового оружия, а также возложили цветы к могиле и почтили память пилотов минутой молчания. Перед открытием сквера городскими службами могила лётчиков была благоустроена, высажены деревья, разбиты клумбы, проложены дорожки. 

В могиле похоронены лётчики 44-го истребительного авиационного полка – Герои Советского Союза старший политрук Артём Пасечник и младший лейтенант Михаил Тюрин, а также лётчики капитан Филипп Приемов и лейтенант Николай Селезнев.

В ходе советско-финской войны, при выполнении боевого вылета самолёт под управлением капитана Филиппа Приемова был подбит над территорией противника, лётчику удалось посадить машину. Для помощи командиру свои самолёты поочередно посадили рядом младший лейтенант Михаил Тюрин и старший политрук Артём Пасечник. В ходе боя Приемов и Тюрин погибли, раненый Пасечник был пленён и погиб под пытками.   

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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