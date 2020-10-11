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11.10.2020 (01:00)

В Дальневосточном авиационном соединении дальней авиации успешно сдали контрольную проверку по физической подготовке за 2020 год

В дальневосточном соединении дальней авиации в Амурской области, управлением авиационного соединения успешно сданы зачеты по физической подготовке.

Контрольная проверка проведена по плану командующего дальней авиацией и является итоговой проверкой за 2020 учебный год по физической подготовке.

Военнослужащие управления авиационного соединения в соответствии со своей возрастной группой выполнили физические упражнения на скорость, силу, ловкость, выносливость, а также прошли испытания по выбранному военно-прикладному навыку.

В частности в ходе проверки военнослужащие сдали зачеты по нормативам: бег на 100 метров, челночный бег 10 по 10 метров, подтягивание на перекладине, бег на 1 и на 3 километра,  рукопашный бой, метание гранаты и другие упражнения.

В последующем планируется проведение итоговой сдачи по физической подготовке за 2020 учебный год и в подчиненных частях, дислоцированных на территории Амурской, Иркутской областях, Республике Саха (Якутия)                и Чукотском автономном округе,  в рамках проведения контрольных занятий по планам командиров авиационных полков.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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