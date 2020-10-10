Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.10.2020 (12:51)

Командующий ЦВО вручил ключи от служебных квартир военнослужащим в Челябинске

В Челябинске полностью завершены строительство и ввод в эксплуатацию двух многоквартирных домов для военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) и учреждений Министерства обороны Российской Федерации Челябинского гарнизона. Торжественная церемония вручения ключей новоселам состоялась 10 октября.

«В соответствии с майскими указами Президента Российской Федерации и решениями Министра обороны успешно реализуется право военнослужащих на все виды жилищного обеспечения, и в первую очередь, на служебное жильё. Сегодня здесь, в Челябинске, сдаются в эксплуатацию сразу два жилых дома на 340 квартир», - заявил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин на церемонии вручения ключей от квартир.

Он также отметил, что уже к концу года заселением всех домов-новостроек мы обеспечим 100 процентов семей военнослужащих, нуждающихся в служебном жилье в Челябинском гарнизоне. «Для нас очень важно, чтобы у военнослужащих был устроенный быт, это залог высокого морально-психологического состояния личного состава, что является одним из главных показателей успешного выполнения любых поставленных задач», — сказал генерал-полковник Александр Лапин.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что дома расположены в городской черте с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности есть детские сады, медицинские и социально-бытовые учреждения города, площадки, автомобильные парковки. В квартирах выполнена чистовая отделка, кухни оборудованы мебелью и электроплитами.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В 201-й военной базе состоялся строевой смотр готовности подразделений к сдаче итоговой проверки за 2020 год
Иркутская область отправит в войска более 3 тысяч человек в ходе осеннего призыва
Более 2,3 тыс. экспресс-тестов на коронавирус было проведено в Пермском крае в весенний призыв
Спецназ ЦВО под прикрытием «Тигров» уничтожил «противника» на учении в Самарской области

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false