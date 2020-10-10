10.10.2020 (12:22)

Специальное учение по преодолению препятствий в горно-лесистой местности проведено с курсантами РВВДКУ на полигоне “Раевский” под Новороссийском

В рамках горно-полевого выхода, на уникальном комплексе “Четыре стихии” полигона “Раевский” Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ в Краснодарском крае, с курсантами Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РВВДКУ) проведено специальное учение по преодолению препятствий в горно-лесистой местности.

В ходе отработки практических действий личный состав выпускного курса РВВДКУ преодолел переправу через горную реку, участок специальной полосы с проходом в проволочных заграждениях, бурелом, параллельные траншеи, стену с проломами, огненную деревню и коллектор в противогазах.

Также отработаны вопросы эвакуации раненных.

Все курсанты прославленного училища получили отличную практику в действиях в горно-лесистой местности, что в дальнейшем позволит им выработать выносливость, силу и навыки в преодолении горного рельефа местности как индивидуально, так и в составе подразделения.

Всего в горно-полевом выходе с личным составом пятого курса РВВДКУ принимает участие около 500 курсантов училища.

В ходе горно-полевого выхода курсанты РВВДКУ, готовящих офицеров для подразделений Воздушно-десантных войск и специального назначения, получат практику в управлении подчиненными и приданными подразделениями в роли командиров рот и взводов, а также отработают действия в составе штатных подразделений при проведении занятий в условиях, максимально приближенных к боевым.

Особое внимание будет уделено совершенствованию навыков при управлении подразделениями, огнем штатных и приданных подразделений в различных видах боя, а также ориентирования в горно-лесистой местности, организации взаимодействия и наведения ударов артиллерии и авиации.

Горно-полевой выход с курсантами завершится перелетом на большое расстояние самолетами Ил-76мд военно-транспортной авиации ВКС России с последующим десантированием на площадку приземления в Рязанской области.

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