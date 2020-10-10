10.10.2020 (12:05)

На полигоне Дальневосточного ВОКУ в Амурском парке «Патриот» состоялось торжественное вступление 230 кадетов в движение «Юнармия»

В Амурском парке «Патриот» на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища состоялась торжественная церемония вступления 230 воспитанников Амурского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Ю. В. Кузнецова в ряды Всероссийского движения «Юнармия».

Перед посвящением в юнармейцы кадетам были показаны возможности современной боевой техники Сухопутных войск. Курсанты старших курсов выполнили стрельбу с ходу из вооружения боевых машин пехоты БМП-2, танков Т-72Б3 и БТР-82АМ. Развернулся условный бой, в ходе которого все мишени, обозначающие условного противника, были разбиты.

В торжественной обстановке юные патриоты произнесли слова клятвы, пообещав хорошо учиться, стремиться к достижениям в спорте, быть верным юнармейскому братству и Отечеству. После клятвы юнармейцы получили заветные значки из рук начальника и офицеров училища и первых лиц региона.

Кроме того, руководитель регионального штаба движения Татьяна Кащенко передала кадетскому корпусу знамя «Юнармии».

Движение «Юнармия» в Амурской области активно развивается и насчитывает на сегодняшний день более 10 тысяч школьников. Активное участие в развитии оказывают соединения и части Восточного военного округа и Дальневосточное ВОКУ. В ближайшем будущем в Амурском парке «Патриот» планируется создать всю необходимую инфраструктуру для того чтобы юнармейцы могли заниматься патриотическим воспитанием круглый год.

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